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14:53, 22 декабря 2022Мир

Республиканцы отказались аплодировать Зеленскому в Вашингтоне

Newsweek: республиканцы отказались аплодировать президенту Украины Зеленскому в Вашингтоне

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Конгрессмены от Республиканской партии в палате представителей Мэтт Гетц и Лорен Боберт отказались аплодировать президенту Украины Владимиру Зеленскому во время его обращения к Конгрессу. Об этом пишет американский журнал Newsweek.

Сообщается, что подавляющее большинство американских парламентариев приветствовали украинского лидера. Сообщается, что Гетц и Боберт, выступающие против выделения дополнительной помощи Украине, во время выступления Зеленского что-то просматривали в своих телефонах.

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Newsweek отмечает, что Гетц и Боберт столкнулись с негативной реакцией в социальных сетях. «Во время этого волнующего, исторического и мастерского выступления Зеленского Мэтт Гетц и Лорен Боберт сидели сложа руки. Тошнотворно», — написал на своей странице в Twitter научный сотрудник Американского института предпринимательства (AEI) Норман Орнштейн на своей странице в Twitter.

Американская журналистка и телеведущая Меган Маккейн также пристыдила двух конгрессменов. «Лорен Боберт и Мэтт Гэтц — позор», — сообщила она своим подписчикам в Twitter.

Зеленский прибыл в США в среду, 21 декабря. В ходе встречи со своим украинским коллегой президент США Джо Байден пообещал, что Вашингтон продолжит наращивать военную поддержку Киева, включая поставки систем противовоздушной обороны (ПВО).

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Глеб Бажуткин
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