Байден пообещал наращивать военную поддержку Украины

Байден заявил Зеленскому, что США продолжат наращивать военную поддержку Украины

Президент США Джо Байден на встрече с украинским лидером Владимиром Зеленским в Белом доме пообещал, что Вашингтон продолжит наращивать военную поддержку Киева, включая поставки систем противовоздушной обороны (ПВО). Трансляцию ведет телеканал CBS News.

«Мы продолжим укреплять возможности Украины для самообороны, в особенности систему противовоздушной обороны», — заявил Байден.

Он подчеркнул, что Вашингтон и его партнеры продолжат «создавать издержки для Кремля» и поддержат Украину.

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в США в среду, 21 декабря. Ожидается, что его двусторонние переговоры с американским лидером Джо Байденом продлятся два часа и завершатся пресс-конференцией.

