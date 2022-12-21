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21:04, 21 декабря 2022Бывший СССР

Раскрыты детали прибытия Зеленского в США

«Военный обозреватель»: самолет ВВС США с Зеленским совершил посадку на авиабазе Эндрюс

Фото: Telegram-канал Zelenskiy / Official

Самолет ВВС США, на борту которого находится президент Украины Владимир Зеленский, совершил посадку на авиабазе Эндрюс недалеко от Вашингтона. Детали прибытия украинского лидера в США раскрыл Telegram-канал «Военный обозреватель».

О том, что Зеленский прилетел в Вашингтон, ранее сообщил американский телеканал CBS. По данным CNN, сначала, в 22 часа по московскому времени, президент Украины планирует встретиться со своим американским коллегой Джо Байденом. Ожидается, что их двусторонние переговоры начнутся в 22:30, продлятся два часа и завершатся пресс-конференцией.

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Марина Совина
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