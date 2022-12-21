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19:59, 21 декабря 2022Бывший СССР

Зеленский прибыл в США

CBS: президент Украины Зеленский прибыл в Вашингтон

Фото: Chip Somodevilla / Getty Images

Президент Украины Владимир Зеленский прилетел в Вашингтон. О прибытии украинского лидера в США сообщает американский телеканал CBS.

Телеканал CNN также опубликовал программу визита Зеленского в Вашингтон. Согласно ней, сначала, в 22 часа по московскому времени, президент Украины планирует встретиться со своим американским коллегой Джо Байденом. Ожидается, что их двусторонние переговоры начнутся в 22:30, продлятся два часа и завершатся пресс-конференцией.

Ранее координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности США Джон Кирби заявлял, что в Вашингтоне Байден и Зеленский намерены обсудить «справедливый мир» на Украине.

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Георгий Нестеров
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