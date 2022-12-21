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17:55, 21 декабря 2022Мир

Байден и Зеленский обсудят «справедливый мир» на Украине

CNN: Байден и Зеленский захотели обсудить «справедливый мир» на Украине

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

Президент США Джо Байден и его украинский коллега Владимир Зеленский обсудят «справедливый мир» на Украине, заявил координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби. Его цитирует телеканал CNN.

«Это хорошая возможность для обоих лидеров встретиться лицом к лицу и обсудить не только то, что США делают сейчас и продолжат делать в будущем, но как в итоге попытаться выйти на то, что президент Зеленский назвал "справедливым миром"», — заявил он в интервью.

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По словам Кирби, президент России Владимир Путин якобы «явно не заинтересован в дипломатии», поэтому Соединенные Штаты не видят возможности дипломатического решения конфликта на Украине и не хотят, чтобы Зеленский садился за стол переговоров.

21 декабря украинский президент отправился в Вашингтон с визитом, который не был анонсирован заранее. В Белом доме заявили, что Зеленский приехал в Соединенные Штаты по приглашению Байдена — он посетит Белый дом, а впоследствии примет участие в совместном заседании Конгресса на Капитолийском холме. Президент Украины, помимо этого, встретится с ключевыми представителями национальной безопасности и кабинета президента Байдена, после чего сможет выступить перед прессой.

В Белом доме назвали приезд Зеленского полноценным сигналом для президента России Владимира Путина и союзников Киева о том, что США намерены поддерживать Украину.

В свою очередь, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что у Москвы нет позитивных ожиданий от поездки Зеленского в США, а российские власти не ожидают изменения риторики сторон в более позитивном ключе.

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Глеб Бажуткин
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