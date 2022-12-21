Белый дом назвал визит Зеленского в США сигналом Путину о поддержке Киева

В Белом доме назвали визит Зеленского в Вашингтон сигналом Путину о поддержке Киева

Визит президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон является полноценным сигналом для российского лидера Владимира Путина и союзников Киева о том, что США намерены поддерживать Украину. Такую цель поездки назвал один из представителей Белого дома на официальном брифинге для журналистов, сообщает РИА Новости.

«Речь идет о том, чтобы послать сигнал Путину и послать сигнал миру, что Америка будет с Украиной столько, сколько потребуется», — заявил он.

Ранее журнал Politico сообщил, что Зеленский отправился в Вашингтон, чтобы попросить у американских властей предоставить Киеву оружие большей дальности, способное отражать удары российской армии. Отмечается, что США пока не готовы предоставить их Киеву: в Белом доме считают, что отправка ракет большой дальности может спровоцировать обострение конфликта.