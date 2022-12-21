Названы цели поездки Зеленского в Вашингтон

Politico: Зеленский отправился в Вашингтон, чтобы попросить оружие большей дальности

Президент Украины Владимир Зеленский отправился в Вашингтон, чтобы попросить у американских властей предоставить Киеву оружие большей дальности, способное отражать удары российской армии. Об этом сообщает Politico.

Как отмечает издание, Зеленский приедет в США одним из самых крупных запросов с начала российской военной операции на Украине. «Киев обратился непосредственно к администрации Байдена с просьбой о более совершенном оружии — оружии, которое, по их словам, потенциально может привести к победе», — пишет Politico.

Целями украинской делегации в Вашингтоне авторы статьи назвали армейские тактические ракетные системы ATACMS, а также беспилотники Grey Eagle и Reaper. При отмечается, что США пока не готовы предоставить их Киеву: в Белом доме считают, что отправка ракет большой дальности может спровоцировать обострение конфликта.