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10:34, 21 декабря 2022Бывший СССР

Названы цели поездки Зеленского в Вашингтон

Politico: Зеленский отправился в Вашингтон, чтобы попросить оружие большей дальности

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский отправился в Вашингтон, чтобы попросить у американских властей предоставить Киеву оружие большей дальности, способное отражать удары российской армии. Об этом сообщает Politico.

Как отмечает издание, Зеленский приедет в США одним из самых крупных запросов с начала российской военной операции на Украине. «Киев обратился непосредственно к администрации Байдена с просьбой о более совершенном оружии — оружии, которое, по их словам, потенциально может привести к победе», — пишет Politico.

Целями украинской делегации в Вашингтоне авторы статьи назвали армейские тактические ракетные системы ATACMS, а также беспилотники Grey Eagle и Reaper. При отмечается, что США пока не готовы предоставить их Киеву: в Белом доме считают, что отправка ракет большой дальности может спровоцировать обострение конфликта.

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Алевтина Запольская
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