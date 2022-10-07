Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

США отказались поставлять Украине ракеты для ударов по Крыму

WSJ: Киев попросил у Вашингтона ракеты ATACMS для ударов по Крыму, но США отказали

Фото: Andreas Beil / Globallookpress.com

Власти Украины попросили у США поставить ракеты, которые будут применяться в том числе для ударов по территории Крыма. Об этом стало известно изданию The Wall Street Journal (WSJ), передает РИА Новости.

Отмечается, что украинская сторона запросила вооружения с большой дальностью стрельбы, в том числе ракеты ATACMS (Army Tactical Missile System). По информации издания, Вашингтон отказал Киеву в поставках указанного вооружения. «Причина, по которой мы не предоставляем им это оружие состоит в том, что мы не согласны с нанесением ударов по Крыму», — рассказал источник WSJ в американском Конгрессе.

30 сентября министр обороны США Ллойд Остин рассказал, что Вашингтон обсуждает с союзниками дальнейшее оказание военной помощи Киеву. По его словам, США рассматривают возможность подготовки солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также оказания им помощи в области логистики.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Виктория Кондратьева
Обсудить
Последние новости
Япония ввела санкции против 80 россиян и девяти организаций
Украинские военные расстреляли мирных жителей на севере Херсонской области
В российском регионе не мобилизовали ни одного человека
В Госдуме отреагировали на слова Зеленского о превентивных ударах по России
Стало известно о знаменитых жильцах легендарной сталинской высотки
Родственники отказались прийти на вечеринку и лишились огромной суммы денег
США отказались поставлять Украине ракеты для ударов по Крыму
Лукашенко поздравил Путина с днем рождения
В российском регионе осудят мужчину за угрозы убийством знакомому в лесу
Оценены потери ушедших из России компаний
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.