США раскрыли планы о новых поставках оружия Украине

Шеф Пентагона Остин сообщил, что США обсуждают с союзниками новые поставки оружия Киеву

Министр обороны США Ллойд Остин рассказал, что Вашингтон обсуждает с союзниками дальнейшее оказание военной помощи Украине, раскрыв, что Киеву планируют направить новые поставки вооружений. Об этом сообщает РИА Новости.

Шеф Пентагона также добавил, что США рассматривают возможность подготовки солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также оказания им помощи в области логистики.

Мы с нашими союзниками обсуждаем новые меры поддержки Украины в ее усилиях по защите территории, и продолжим это делать Ллойд Остин министр обороны США

Помощь Киеву

Ранее сенат Конгресса США принял законопроект о продолжении финансирования американского правительства до 16 декабря 2022 года, включающий 12,4 миллиарда долларов дополнительной помощи Украине. Инициативу одобрили более 60 законодателей.

Кроме того, американское военное ведомство заключило контракт с американским производителем средств связи и военного оборудования SRCTec на ремонт и обслуживание радиолокационных радаров UKR/TPQ-50 для нужд украинских военных. Ориентировочная дата выполнения заказа — 30 июня 2023 года. Средства должны быть выделены из ассигнований на «содействие безопасности Украины» на 2022 финансовый год.

12,1 миллиона долларов составляет сумма контракта Пентагона с компанией SRCTec

Также стало известно о планах Пентагона разместить в Германии командный центр для контроля и управления мерами поддержки Украины со стороны США и их союзников по Евросоюзу и НАТО. По данным New York Times, министерство обороны тщательно следит за тем, как американская сторона и союзники по Североатлантическому альянсу тренируют и снабжают украинских солдат.

В то же время на Украине заметили бронетранспортеры (БТР) XA-185, разработанные финской компанией Sisu Auto. Издание Defence Blog сообщает, что Киев получил технику от Хельсинки в дар. Финская сторона, в свою очередь, официально не подтвердила факт поставки.

Диалог Украины и России

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что хотел бы стать посредником в переговорном процессе между Россией и Украиной. Он сообщил о намерении возглавить диалог между Москвой и Киевом, призвав стороны конфликта заключить мирный договор.

Обе стороны нуждаются и хотят этого. На карту поставлен весь мир Дональд Трамп бывший президент США

Верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель призвал Россию заплатить за восстановление Украины. Он выразил мнение, что после окончания конфликта вокруг Украины сесть за стол переговоров с властями России окажется достаточно сложно.