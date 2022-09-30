Пентагон заключил контракт на обслуживание радиолокационных радаров для Украины

США заключили контракт на 12 миллионов долларов на ремонт радиолокационных радаров ВСУ

Пентагон заключил контракт с американским производителем средств связи и военного оборудования SRCTec на сумму почти 12,1 миллиона долларов на ремонт и обслуживание радиолокационных радаров UKR/TPQ-50 для нужд Вооруженных сил Украины (ВСУ), пишет РИА Новости со ссылкой на заявление министерства.

Стоимость контракта оценивается в 12 096 538 долларов. Американская сторона должна провести работы в городе Сиракузы, штат Нью-Йорк. Там расположена штаб-квартира оборонного подрядчика.

В документах отмечается, что ориентировочная дата выполнения заказа — 30 июня 2023 года. Деньги должны выделить из ассигнований на «содействие безопасности Украины» на 2022 финансовый год.

Как уточнил заместитель министра обороны США по политическим вопросам Колин Кол, Вашингтон ожидает, что украинская армия в течение нескольких лет постепенно перейдет на вооружение НАТО, но у Киева останутся и системы своего производства.