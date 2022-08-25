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Пентагон спрогнозировал будущее украинской армии

Пентагон спрогнозировал переход армии Украины на вооружение НАТО в будущем

Фото: Yannis Behrakis / Reuters

Вашингтон ожидает, что украинская армия в течение нескольких лет постепенно перейдет на вооружение НАТО, но у Киева останутся и системы своего производства, заявил заместитель министра обороны США по политическим вопросам Колин Кол на брифинге, пишет ТАСС.

Журналисты поинтересовались у представителя Пентагона, сможет ли Украина через три года полностью интегрироваться в системы вооружений НАТО, и будет ли она нуждаться в вооружениях советского образца. Он не исключил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) через несколько лет все еще будут использовать системы и боеприпасы, которые сами производят.

«Согласно моим ожиданиям, в сроки, о которых мы здесь говорим, Украина постепенно перейдет на оборудование стандарта НАТО», — отметил он. Заместитель министра спрогнозировал будущее украинской армии. Кол напомнил, что за последние месяцы более 50 стран предоставили Киеву военную помощь.

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«Это также означает десятки систем вооружений. В идеале будущее украинской армии будет базироваться не на десятках разных систем, а на гораздо меньшем числе систем, которые проще поддерживать и обслуживать», — подчеркнул он.

Ранее стало известно, что США предоставят Украине крупнейший пакет военной помощи на сумму 2,98 миллиарда долларов.

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Марина Совина
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