США предоставят военную помощь Украине почти на три миллиарда долларов

Байден заявил, что США предоставят военную помощь Украине на 2,98 миллиарда долларов

США предоставят украинскому государству крупнейший пакет военной помощи на сумму 2,98 миллиарда долларов. Об этом говорится в заявлении американского президента Джо Байдена в честь дня независимости Украины на сайте Белого дома.

Сообщается, что на полученные от Вашингтона деньги Киев сможет закупить системы ПВО, артиллерийское вооружение и боеприпасы, системы радиоэлектронной борьбы, чтобы «продолжать защищать себя в долгосрочной перспективе». «Я знаю, что этот день независимости является горько-сладким для многих украинцев, поскольку тысячи были убиты или ранены», — заявил Байден.

Ранее в The Washington Post написали, что на первых этапах конфликта на Украине США поставляли Киеву преимущественно переносные противотанковые и зенитные комплексы Javelin и Stinger, так как не ожидали, что боевые действия затянутся надолго.

До этого телеканал NBC News заявил, что новый транш военной помощи США Украине на три миллиарда долларов включает средства на оборудование, которое только разрабатывается. По информации издания, его передача Киеву может занять «месяцы или годы».