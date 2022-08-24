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Раскрыта стратегия США по поставкам оружия Украине

WP: США поставляли Киеву комплексы Javelin и Stinger, так как не ожидали долгого конфликта

Фото: Cover Images / globallookpress.com

На первых этапах конфликта между Россией и Украиной США поставляли Киеву преимущественно переносные противотанковые и зенитные комплексы Javelin и Stinger, так как не ожидали, что боевые действия затянутся надолго. Стратегию Вашингтона по поставкам вооружений раскрыло The Washington Post (WP).

По информации издания, Вашингтон ожидал, что российские войска быстро «захватят Украину». Исходя из этого, американская сторона не поставляла Киеву крупнокалиберную артиллерию и боеприпасы. Однако сопротивление украинской стороны вскоре превзошло ожидания США.

Ранее NBC News писало, что новый транш военной помощи США Украине на три миллиарда долларов включает средства на оборудование, которое только разрабатывается. По информации издания, его передача Киеву может занять «месяцы или годы», поскольку их разработка еще не закончена.

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Виктория Кондратьева
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