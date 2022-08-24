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США вложат деньги для Украины в разработку своего оружия

NBC News: США вложат деньги из нового транша для Украины в разработку своего оружия

Фото: Brian Ellsworth / Reuters

Новый транш военной помощи США Украине включает средства на оборудование, которое только разрабатывается, его передача Киеву может занять «месяцы или годы». О том, что Вашингтон вложит эти деньги в создание оружия, пишет NBC News.

Американские чиновники рассказали изданию, что Пентагон просил о системах противовоздушной обороны (ПВО) и противотанковых системах, а также беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и оборудовании связи. Многие из этих систем не попадут украинской армии «еще месяцы или годы», поскольку они до сих пор разрабатываются.

Отмечается, что новый пакет помощи Украине на три миллиарда долларов, объявить о котором планируется в среду, 24 августа, может включать в себя дроны и оружие с новыми возможностями.

О том, что Соединенные Штаты планируют 24 августа анонсировать увеличение военной помощи Украине, сообщали источники Associated Press. Собеседники агентства рассказали, что жест будет приурочен ко Дню независимости Украины, который в стране отмечается в этот день. Новый пакет призван улучшить подготовку украинских войск и их вооружение, чтобы те были в состоянии вести боевые действия еще несколько лет.

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Марина Совина
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