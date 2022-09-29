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Трамп захотел стать посредником на переговорах России и Украины

Экс-президент США Трамп захотел возглавить переговоры России и Украины
СюжетРеферендум в Херсонской области:
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Бывший президент США Дональд Трамп заявил о желании стать посредником в переговорном процессе между Россией и Украиной. Об этом он написал в своей социальной сети Truth Social, пишет Mediaite.

Трамп захотел возглавить переговоры России и Украины и призвал страны заключить мирный договор. «Обе стороны нуждаются и хотят этого. На карту поставлен весь мир», — подчеркнул экс-президент США.

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В своей публикации американский лидер спросил, стоит ли ему возглавить переговорную группу. Москва и Киев пока не ответили на предложение Трампа.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о готовности страны стать посредником в переговорах России и Украины. «Попросив президента России [Владимира] Путина дать переговорам еще один шанс, президент Эрдоган сказал, что Турция готова сыграть в этом процессе роль посредника», — заявила канцелярия турецкого лидера.

Вечером 29 сентября Путин созвонился с Эрдоганом. Главы двух государств обсудили ситуацию на Украине. В частности, российский лидер проинформировал коллегу об итогах референдумов в Донецкой и Луганской народных республиках, Херсонской и Запорожской областях.

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Марина Совина
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