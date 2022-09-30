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На Украине заметили финские БТР

На Украине заметили финские бронетранспортеры XA-185

Фото: Kjetil Ree / Wikipedia

На Украине заметили бронетранспортеры (БТР) XA-185, разработанные финской компанией Sisu Auto. Соответствующие снимки публикует Defence Blog.

Издание утверждает, что Финляндия передала бронетранспортеры XA-185 Украине в дар. При этом финская сторона официально не подтверждает поставку бронетехники в эту страну.

БТР XA-180 разработала компания Sisu Auto в 1983 году в качестве замены БТР-60 советского производства. Позже представили версию XA-185 с улучшенным двигателем и трансмиссией. Плавающий бронетранспортер получил пулемет НСВТ калибра 12,7 миллиметра.

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Ранее в сентябре в публикации «Российской газеты» предположили, что переданные Украине американские бронеавтомобили International MaxxPro не готовы к осенней распутице. Издание обратило внимание на ролик, демонстрирующий застрявшую к грязи машину.

В том же месяце стало известно, что участвующие в специальной военной операции по защите Донбасса российские боевые машины пехоты БМП-2 и БМП-3, а также бронетранспортеры получили комплекты дополнительной защиты.

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Даниил Иринин
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