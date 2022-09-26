В России оценили готовность американских броневиков к осенней распутице

«Российская газета» оценила готовность американских MaxxPro к распутице на Украине

Бронеавтомобили International MaxxPro класса MRAP (mine-resistant ambush-protected — устойчивый к подрыву мин и защищенный от атак из засады), которые используют украинские военные, не готовы к осенней распутице. Проходимость машин оценила «Российская газета».

Издание обратило внимание на ролик, демонстрирующий попытку эвакуации застрявшего в грязи броневика. В публикации предположили, что бронеавтомобиль MaxxPro застрял в месте, которое могли бы пройти грузовики «Урал» и «КамАЗ». Отмечается, что использование MaxxPro сказывается на мобильности войск.

Бронеавтомобиль на грузовом шасси разработали в 2007 году в качестве замены Humvee, которые не обеспечивали защиту от взрывных устройств. Масса двухосной машины составляет 14 тонн. MaxxPro получил дизельный двигатель мощностью 330 лошадиных сил.

В августе главный конструктор предприятия «Ремдизель» Игорь Зарахович сообщил, что российский бронеавтомобиль К-4386 ЗА-СпН класса MRAP, который разработали для спецназа, проходит испытания.

В том же месяце на форуме «Армия-2022» представили бронеавтомобиль «Ахмат», который разработали с учетом опыта специальной военной операции на Украине.