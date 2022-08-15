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На «Армии-2022» представили «вдохновленный спецоперацией» бронеавтомобиль

Разработанный с учетом опыта СВО бронеавтомобиль «Ахмат» показали на «Армии-2022»

Фото: Telegram-канал «РИА Новости»

Компания «Ремдизель» представила на форуме «Армия-2022» бронеавтомобиль «Ахмат», который разработали с учетом опыта специальной военной операции (СВО) на Украине. «Вдохновленный спецоперацией» бронеавтомобиль создали за 25 дней. Об этом сообщает РИА Новости.

«Машина сделана на серийном шасси для того, чтобы насытить сейчас максимально войска защищенной техникой. В очень короткие сроки мы разработали эту машину, 25 дней у нас заняла разработка… Концепция заключается в том, что мы используем серийное шасси и делаем надстройку, аналогичную по классу защиты "Тайфуну" (бронеавтомобиль повышенной защищенности производства "Ремдизеля" — прим. "Ленты.ру"). Получается такая машина, которую быстро можно изготавливать и которая имеет очень высокий класс защиты», — сообщил главный конструктор «Ремдизеля» Игорь Зарахович.

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Он отметил, что бронеавтомобили собирают из российских комплектующих, а преимущество «Ахматов» заключается в простоте эксплуатации. «Не требуется никакого сложного обучения, она не имеет какой-либо сложной электроники», — уточнил главный конструктор.

Зарахович сообщил, что «Ахмат» будут производить крупными партиями в интересах Вооруженных сил России. «Если у "Тайфунов" цикл изготовления был длительный, то у этих машин — в 7-10 раз быстрее производится. Ее задача — производиться быстро и много», — добавил он.

В июле источник РИА Новости сообщил, что в России создали бронеавтомобиль «Ахмат», который разработали с учетом опыта, полученного в ходе спецоперации. Машина с колесной формулой 6х6 предназначена для доставки десанта.

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Даниил Иринин
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