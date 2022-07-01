Источник сообщил о создании «вдохновленного спецоперацией» бронеавтомобиля «Ахмат»

В России создали «вдохновленный спецоперацией» бронеавтомобиль «Ахмат», сообщает РИА Новости, ссылаясь на информированный источник.

«Новый бронеавтомобиль создан с учетом опыта, полученного в ходе специальной военной операции. По пожеланиям и рекомендациям военнослужащих, находящихся на фронте, была создана простая в обращении и экономически доступная машина с колесной схемой 6 на 6. Первым проявил к ней интерес еще в апреле лично глава Чечни Рамзан Ахматович Кадыров, в знак уважения к его патриотизму было решено назвать пилотную партию этих броневиков [«Ахмат»]», — рассказал собеседник.

По словам источника, впервые «Ахматы» демонстрировались на параде Победы в Грозном. Широкой общественности их планируют представить на форуме «Армия-2022». По словам военного эксперта Алексея Леонкова, главная задача «Ахмата» — «доставка десанта в полной экипировке к зоне боевых действий».

В июне «Российская газета» сообщила, что российские военные захватили бронеавтомобиль Mamba Mk2 EE, который Эстония передала Вооруженным силам Украины (ВСУ).

В том же месяце Telegram-канал Wargonzo сообщил, что бойцы спецподразделения «Ахмат» захватили миномет Type 63 китайского производства на украинских позициях в районе Северодонецка, в основе которого лежит оружие, выпущенное в 1935 году.