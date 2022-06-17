Российские военные захватили переданный Украине эстонский бронеавтомобиль Mamba Mk2 EE

Российские военные захватили бронеавтомобиль Mamba Mk2 EE, который Эстония передала Вооруженным силам Украины (ВСУ). Снимок трофейной машины в четверг, 16 июня, опубликовал Telegram-канал «Милитарист». Об этом сообщает «Российская газета».

На снимке видна машина с поврежденным колесом. Отмечается, что это один из семи бронеавтомобилей южноафриканского производства, которые Эстония передала Украине.

Бронеавтомобиль Mamba разработали в конце 1980-х годов. В основе Mamba лежит шасси автомобиля Unimog. Mamba Mk.2 обеспечивает защиту от пуль калибра 5,56 миллиметра и взрывных устройств массой до 7 килограммов.

Ранее стало известно, что российские военные захватили танк Т-72, который Польша передала Украине. Модернизированная машина получила динамическую защиту.

В мае издание Daily Mail сообщило, что отправленный из Австралии бронеавтомобиль Bushmaster нашли сгоревшим в Донбассе.