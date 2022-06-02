«Ахмат» захватил китайский миномет

Спецподразделение «Ахмат» захватило китайский миномет Type 63 на украинских позициях

Бойцы спецподразделения «Ахмат» захватили миномет Type 63 китайского производства на украинских позициях в районе Северодонецка. В основе миномета лежит оружие, выпущенное в 1935 году, сообщает Telegram-канал Wargonzo.

Отмечается, что минометы Type 63 калибра 60 миллиметров поступили на вооружение в 1963 году. Type 63 стал развитием миномета Type 31, который построили на основе американского ротного миномета M2.

M2, в свою очередь, является лицензионной копией французского миномета Brandt Mle 1935. Type 63 отличается от M2 укороченным стволом, который сделал миномет легче. Дальность действия Type 63 составляет 1550 метров.

В мае издание Daily Mail сообщило, что один из бронетранспортеров Bushmaster, которые Австралия отправила на Украину, нашли сгоревшим в Донбассе. Машина почти полностью выгорела.

В январе в Китае показали миномет калибра 120 миллиметров на шасси бронеавтомобиля. Миномет с автоматической системой заряжания может использовать корректируемые боеприпасы.