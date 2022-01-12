Китайский самоходный миномет показали на видео

В Китае показали новый самоходный миномет на автомобильном шасси. На видео продемонстрировали точность артиллерийской установки на базе трехосной версии бронеавтомобиля Dongfeng Mengshi CSK131. Об этом сообщает «Российская газета».

В задней части машины установлен миномет калибра 120 миллиметров с автоматической системой заряжания.

На видео продемонстрировали точность миномета: корректируемый боеприпас поразил цель, которая имитировала группу пехотинцев условного противника. Мина получила газодинамические рули, которые позволяют корректировать отклонение от заданной траектории полета боеприпаса.

Ранее стало известно о поставках самоходных минометов вооруженным силам Швеции. Двуствольные установки Mjölner основаны на шасси боевой машины пехоты CV90.

В августе член Военно-промышленной комиссии Российской Федерации Михаил Осыко рассказал о работе над самоходным минометом для Арктики. Перспективную машину построят на основе двухзвенного транспортера ДТ-БТР.