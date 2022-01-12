Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
Наука и техника

Китайский самоходный миномет показали на видео

В Китае показали миномет калибра 120 миллиметров на шасси бронеавтомобиля

В Китае показали новый самоходный миномет на автомобильном шасси. На видео продемонстрировали точность артиллерийской установки на базе трехосной версии бронеавтомобиля Dongfeng Mengshi CSK131. Об этом сообщает «Российская газета».

В задней части машины установлен миномет калибра 120 миллиметров с автоматической системой заряжания.

Материалы по теме:
«Я не боюсь смерти, за меня отомстят мои товарищи» Как диверсантки сражались с нацистами в Великой Отечественной войне
«Я не боюсь смерти, за меня отомстят мои товарищи»Как диверсантки сражались с нацистами в Великой Отечественной войне
27 ноября
Гиперзвуковая гонка. Испытания ракет, конфликты и новые беспилотники: каким был 2021 год в мире оружия
Гиперзвуковая гонка.Испытания ракет, конфликты и новые беспилотники: каким был 2021 год в мире оружия
24 декабря

На видео продемонстрировали точность миномета: корректируемый боеприпас поразил цель, которая имитировала группу пехотинцев условного противника. Мина получила газодинамические рули, которые позволяют корректировать отклонение от заданной траектории полета боеприпаса.

Ранее стало известно о поставках самоходных минометов вооруженным силам Швеции. Двуствольные установки Mjölner основаны на шасси боевой машины пехоты CV90.

В августе член Военно-промышленной комиссии Российской Федерации Михаил Осыко рассказал о работе над самоходным минометом для Арктики. Перспективную машину построят на основе двухзвенного транспортера ДТ-БТР.

Даниил Иринин
Обсудить
Последние новости
Стало известно местонахождение Нурсултана Назарбаева
Названа причина смерти актера из сериала «Глухарь»
Китай потребовал закрыть «разбросанные по миру» секретные тюрьмы США
Названа неожиданная причина массовых увольнений
Хозяйка спасла собаку из пасти волка
Российские школьники толпой издевались над девочкой-сиротой и попали на видео
Служивший с Гитлером солдат вспомнил его высказывания о «еврейских паразитах»
Губерниев ответил на вызов Джигурды
Женщина засняла реакцию мужа на подаренный ею Mustang и прославилась в сети
Врач рассказал о коварных осложнениях омикрон-штамма
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter