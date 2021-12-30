Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
Наука и техника

Шведские военные получили двуствольные минометы

Army Recognition: вооруженным силам Швеции передали двуствольные минометы Mjölner

Фото: armyrecognition.com

Самоходные минометы Mjölner калибра 120 миллиметров передали шведским военным. Особенностью новых машин стала двуствольная компоновка с двумя минометами. Об этом сообщает Army Recognition.

Военные получили 40 машин, которые заказали в 2017 году. Самоходные минометы производства шведской компании BAE Systems Hägglunds основаны на шасси боевой машины пехоты CV90.

Материалы по теме:
«Гремя огнем, сверкая блеском стали…» Как советский трактор обратил в бегство румынскую армию
«Гремя огнем, сверкая блеском стали…»Как советский трактор обратил в бегство румынскую армию
22 мая
«Невероятный грохот взрывов и языки пламени» Как «катюши» наводили ужас на немцев и стали символом победы над нацизмом
«Невероятный грохот взрывов и языки пламени»Как «катюши» наводили ужас на немцев и стали символом победы над нацизмом
14 июля

В публикации отмечают, что главной особенностью машины стало наличие двух минометов с механической системой заряжания. Это обеспечивает максимальную скорострельность до 16 выстрелов в минуту. Дальность стрельбы Mjölner составляет 13 километров.

Ранее концерн «Уралвагонзавод» сообщил о передаче российским военным первой партии модернизированных самоходных пушек 2С7М «Малка». Военные получили артиллерийские установки с новыми приборами наблюдения и оборудованием связи.

В сентябре «Военно-промышленный курьер» назвал самое неудачное оружие Второй мировой войны. В список включили советский миномет-лопату ВМ-37, который продемонстрировал недостаточную эффективность.

В 2019 году компания BAE Systems опубликовала видео, демонстрирующее возможности самоходного миномета Mjölner.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Даниил Иринин
Обсудить
Последние новости
Подсчитана стоимость новогоднего подарка от Лукашенко для Путина
Переехавшая из России в США блогерша развеяла популярный миф об американцах
Российским компаниям разрешат платить налоги по-новому
Дождь из белых окуней прошел в американском городе
Звезду поп-MMA депортировали из России
Украинcкий священник попросил прихожан не умирать зимой
Кадыров раздал бойцам автомобили Mercedes и миллионы рублей
Российского автогиганта вернули из зарубежного офшора в страну
Убийство беременной россиянки раскрыли спустя 12 лет
Российские шлагбаумы оказались источником киберугрозы
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2021 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter