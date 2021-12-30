Шведские военные получили двуствольные минометы

Самоходные минометы Mjölner калибра 120 миллиметров передали шведским военным. Особенностью новых машин стала двуствольная компоновка с двумя минометами. Об этом сообщает Army Recognition.

Военные получили 40 машин, которые заказали в 2017 году. Самоходные минометы производства шведской компании BAE Systems Hägglunds основаны на шасси боевой машины пехоты CV90.

В публикации отмечают, что главной особенностью машины стало наличие двух минометов с механической системой заряжания. Это обеспечивает максимальную скорострельность до 16 выстрелов в минуту. Дальность стрельбы Mjölner составляет 13 километров.

Ранее концерн «Уралвагонзавод» сообщил о передаче российским военным первой партии модернизированных самоходных пушек 2С7М «Малка». Военные получили артиллерийские установки с новыми приборами наблюдения и оборудованием связи.

В сентябре «Военно-промышленный курьер» назвал самое неудачное оружие Второй мировой войны. В список включили советский миномет-лопату ВМ-37, который продемонстрировал недостаточную эффективность.

В 2019 году компания BAE Systems опубликовала видео, демонстрирующее возможности самоходного миномета Mjölner.