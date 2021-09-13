Названо самое неудачное оружие Второй мировой войны

Самым неудачным оружием Второй мировой войны являются немецкий сверхтяжелый танк Maus («Мышь»), советский 37-миллиметровый миномет-лопата и американский однозарядный гладкоствольный пистолет Liberator («Освободитель»), признает «Военно-промышленный курьер».

Недостатком Maus, предназначенного для прорыва укрепленных оборонительных полос, называют затянувшиеся работы по его созданию, в результате чего первое испытание танка состоялось только в октябре 1944 года, после чего фюрер Третьего рейха Адольф Гитлер приказал свернуть работы над машиной.

Советский миномет-лопата ВМ-37, который мог использоваться для рытья окопов, в ходе войны СССР с Финляндией продемонстрировал крайне низкую эффективность, поскольку «дальность полета мины незначительна, а осколочное действие слабое, особенно в зимнее время, когда почти все осколки просто застревали в снегу».

Дешевый и фактически одноразовый американский пистолет Liberator «допускал эффективную стрельбу практически только в упор». «Трудно представить себе бойца, согласного приблизиться к оккупанту для выстрела в упор, а затем, разглядывая комикс, перезаряжать его для следующего выстрела», — пишет издание.

В марте в публикации The National Interest было названо лучшее российское оружие, которое должно принять участие в параде Победы: танк Т-14 «Армата», истребитель пятого поколения Су-57, ЗРС С-400 «Триумф», гиперзвуковой авиационный ракетный комплекс 9-А-7660 «Кинжал» и танк Т-90М.