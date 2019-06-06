В Великобритании показали видео со смертельным «молотом Тора»

Британская компания BAE Systems выложила в Twitter видео c самоходной минометной системой Mjölner («Молот Тора») калибра 120 миллиметров, установленной на шасси боевой машины пехоты CV90.

Как отмечают в компании, угол заряжания системы, способной выстреливать четыре снаряда за десять секунд, составляет 45-85 градусов.

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Название Mjölner в BAE Systems объясняют скандинавской мифологией, согласно которой молот Тора является разрушительным оружием, способным сравнять с землей горы.

В сентябре 2018 года в США заявили, что российский миномет 2Б25 «Галл» способен бесшумно поражать силы противника.

В июле того же года официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Андрей Марочко заявил, что из-за дефектов Вооруженные силы Украины начали массово отказываться от минометов украинского производства «Молот».

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