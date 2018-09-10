В США похвалили бесшумный российский миномет

Российский миномет 2Б25 «Галл», принимаемый на вооружение спецназом, способен бесшумно поражать силы противника, считает The Drive.
«С наступлением темноты личный состав начинает патрулирование вокруг базы передового развертывания и вдруг слышит приглушенные хлопки вдалеке. Вскоре их осыпают небольшие снаряды — и непонятно, откуда они летят. Патруль только что обстреляли из 88-миллиметрового бесшумного миномета 2Б25», — пишет американское издание.
Бесшумность миномета обеспечивает специальный поршень, при выстреле запирающий газы в хвостовике. Также при использовании оружия не создаются ударная волна и дым. К недостаткам миномета The Drive относит ограниченный радиус применения (до 1200 метров).
Издание добавляет, что скорострельность миномета составляет 15 выстрелов в минуту, однако при необходимости оружие в течение ограниченного промежутка времени сможет выстреливать до 30 раз каждые 60 секунд, что, вероятно, подорвет моральный дух и посеет страх в рядах противника.
Бесшумный носимый миномет 2Б25 «Галл» разработан нижегородским ЦНИИ «Буревестник». Масса оружия составляет 13 килограммов, боевой расчет включает двух человек.