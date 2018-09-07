Россия начала испытания гиперзвукового летательного аппарата

Разработка российского гиперзвукового летательного аппарата находится на стадии изготовления опытных образцов и проведения наземных испытаний, сообщил ТАСС в кулуарах «Гидроавиасалона-2018» первый заместитель генерального директора — заместитель по НИОКР КТРВ (корпорация «Тактическое ракетное вооружение») Владимир Ярмолюк.

«[На стадии] составления опытных образцов, проведения наземных испытаний. Мы не отстаем от наших потенциальных партнеров», — сказал руководитель.

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В 2014 году гендиректор КТРВ Борис Обносов говорил о создании первого образца гиперзвуковой ракеты, которую планировалось получить к 2020 году. Тогда также сообщалось, что в России завершена разработка программы создания гиперзвуковых ракетных технологий.

В 2016 году появилась информация о создании российского самолета шестого поколения. По данным КРЭТ, который участвует в его разработке, машина может быть беспилотной и гиперзвуковой.

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