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«Армата» получила летальную суперпушку

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Российский танк Т-14 «Армата» получил новую управляемую ракету, бронепробиваемость которой вдвое превышает толщину брони американского основного танка M1 Abrams, сообщают «Известия».

Оружие способно поражать технику противника, расположенную на дистанции более пяти километров и движущуюся со скоростью до 70 километров в час. Толщина броневого листа, который ракета пробивает, составляет примерно один метр. Бронепробиваемость увеличивает тандемная боевая часть и большая масса боеприпаса.

Сама ракета выстреливается как обычный снаряд из ствола пушки, после чего включается маршевый двигатель и начинается полет к цели. Система наведения в автоматическом режиме берет цель на сопровождение и полностью контролирует полет ракеты, однако допускается вмешательство оператора.

Новая ракета прошла испытания и включена в боекомплект 152-миллиметровой пушки. Оружие использует технологии комплекса управляемого вооружения 9К119М «Рефлекс-М». Боеприпас выполнен по размерам обычного осколочно-фугасного снаряда для 152-миллиметровой пушки.

«Если российские танки получат на вооружение пушку калибра 152 миллиметра, то эффективность таких противотанковых систем значительно возрастет. Чем больше диаметр кумулятивной воронки, тем ракета более эффективна», — рассказал изданию военный эксперт Алексей Хлопотов.

В июле вице-премьер Юрий Борисов заявил, что Вооруженные силы России не стремятся массово закупать танки Т-14 «Армата» из-за их дороговизны, предпочитая повышать боевой потенциал имеющейся военной техники за счет ее модернизации.

Т-14 — новейший российский танк на тяжелой гусеничной платформе «Армата». Машина получила необитаемую башню и новейшие бортовые системы. Войсковые испытания изделия планируется завершить к ноябрю.

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