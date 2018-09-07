«Армата» получила летальную суперпушку

Российский танк Т-14 «Армата» получил новую управляемую ракету, бронепробиваемость которой вдвое превышает толщину брони американского основного танка M1 Abrams, сообщают «Известия».
Оружие способно поражать технику противника, расположенную на дистанции более пяти километров и движущуюся со скоростью до 70 километров в час. Толщина броневого листа, который ракета пробивает, составляет примерно один метр. Бронепробиваемость увеличивает тандемная боевая часть и большая масса боеприпаса.
Сама ракета выстреливается как обычный снаряд из ствола пушки, после чего включается маршевый двигатель и начинается полет к цели. Система наведения в автоматическом режиме берет цель на сопровождение и полностью контролирует полет ракеты, однако допускается вмешательство оператора.
Новая ракета прошла испытания и включена в боекомплект 152-миллиметровой пушки. Оружие использует технологии комплекса управляемого вооружения 9К119М «Рефлекс-М». Боеприпас выполнен по размерам обычного осколочно-фугасного снаряда для 152-миллиметровой пушки.
«Если российские танки получат на вооружение пушку калибра 152 миллиметра, то эффективность таких противотанковых систем значительно возрастет. Чем больше диаметр кумулятивной воронки, тем ракета более эффективна», — рассказал изданию военный эксперт Алексей Хлопотов.
В июле вице-премьер Юрий Борисов заявил, что Вооруженные силы России не стремятся массово закупать танки Т-14 «Армата» из-за их дороговизны, предпочитая повышать боевой потенциал имеющейся военной техники за счет ее модернизации.
Т-14 — новейший российский танк на тяжелой гусеничной платформе «Армата». Машина получила необитаемую башню и новейшие бортовые системы. Войсковые испытания изделия планируется завершить к ноябрю.