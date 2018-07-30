Россия открестилась от «Армат» и «Бумерангов»

Вооруженные силы России не стремятся массово закупать танки Т-14 «Армата» из-за их дороговизны, предпочитая повышать боевой потенциал имеющейся военной техники за счет ее модернизации, передает ТАСС со ссылкой на заявление вице-премьера Юрия Борисова.

«Ну и зачем наводнять "Арматами" все Вооруженные силы, у нас Т-72 пользуются огромным спросом на рынке, его берут все, он по сравнению с "Абрамсами", "Леклерками" и "Леопардами" по цене, эффективности и качеству значительно их превосходит. Такая же ситуация с "Бумерангами"», — пояснил чиновник.

Он добавил, что «эти модели достаточно дорогостоящие по отношению к существующим», а средства идут на модернизацию старой техники, позволяя экономить бюджетные средства. «Нам и удается, имея бюджет в десять раз меньше стран НАТО, за счет таких эффективных решений, когда смотрим модернизационный потенциал старых образцов, решать поставленные задачи», — заявил Борисов.

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M1 «Абрамс» — основной боевой танк США. С 2014 года в разработке находится версия машины XM1A3. AMX-56 «Леклерк» — французский танк, единственный на Западе, имеющий пушку с автоматом заряжания. Leopard 2А7+ является основным немецким боевым танком (модернизация Leopard 2А6 NL).

Т-14 — новейший российский танк на тяжелой гусеничной платформе «Армата». Машина получила необитаемую башню и новейшие бортовые системы. Войсковые испытания изделия планируется завершить к ноябрю. Колесные БТР «Бумеранг» — боевые машины нового поколения, в которых используются самые современные технологии. Их принятие на вооружение и начало серийного производства запланированы на 2019 год.

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