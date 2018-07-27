Китай обогнал Россию по двигателям субмарин

Китай располагает подводными лодками с воздухонезависимым двигателем, разработка которого Россией только ведется, пишет автор The National Interest Дэйв Маджумдар.

«Китай успешно разработал и выпустил дизель-электрические подводные лодки с технологией воздухонезависимого двигателя, в отличие от России, которая до сих пор не смогла разработать сопоставимый аналог для своих будущих подлодок проекта 677», — заявляет эксперт.

Маджумдар отмечает, что, хотя «Россия является наиболее технологически сложной угрозой в контексте подводной войны», Китай становится еще опаснее для США. Эксперт напоминает, что в июле первая китайская подлодка с воздухонезависимым двигателем побила рекорд продолжительности автономного заплыва и глубины погружения.

Воздухонезависимый двигатель позволяет подводной лодке плавать без необходимости подниматься на поверхность. В России над подобными технологиями работают в конструкторских бюро «Малахит» и «Рубин». В первом случае макетный образец установки с газотурбинным двигателем замкнутого цикла успешно испытан, тогда как во втором к таким испытаниями только планируется приступить.

Предполагается, что воздухонезависимый двигатель разработки «Рубина» первой получит неатомная субмарина пятого поколения, созданная на основе проекта 677 «Лада».

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