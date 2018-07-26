Названы самые секретные подводные роботы России

«Посейдон», «Лошарик», «Клавесин-2Р-ПМ», «Юнона», «Амулет» и «Суррогат» являются самыми секретными подводными роботами России, пишет ТАСС.

Беспилотный подводный аппарат с ядерной энергетической установкой «Посейдон» может двигаться на глубине свыше 1 километра на большой скорости, оставаясь незамеченным. Оружие предназначено для борьбы с авианосцами противника и поражения береговых объектов на межконтинентальной дальности. В Минобороны заявляют, что испытания ядерной энергетической установки для «Посейдона» уже проведены.

Обитаемая атомная глубоководная станция АС-12, известная как «Лошарик», получила прочный корпус, состоящий из нескольких титановых сфер, соединенных друг с другом и покрытых легким корпусом. Такая форма позволяет станции опускаться на глубину до шести километров, не рискуя быть раздавленной толщей воды. Официально аппарат позиционируется как научно-исследовательский.

Необитаемый подводный аппарат «Клавесин-2Р-ПМ» предназначен для поисковых операций и исследований. Глубина погружения аппарата достигает шести километров без ограничений по району плавания.

Мобильный автономный необитаемый подводный аппарат «Юнона» предназначен для обследования подводной обстановки, изучения, сбора и передачи информации, работы на арктическом шельфе, решения поисковых задач и обеспечения спасательных операций. Также «Юнона» способна определять рельеф морского дна, исследовать расположение температурных границ в водной толще и помогать картографам. Робот рассчитан на глубину до одного километра, его автономность достигает шести часов. Длина «Юноны» — 2,9 метра, диаметр — 0,2 метра, а масса составляет 80 килограммов.

В задачи автономного необитаемого подводного аппарата «Амулет» входят проведение поисковых и исследовательских операций, а также наблюдение за показателями подводной среды: температурой, давлением и скоростью распространения звука. Длина аппарата — 1,6 метра, диаметр — 0,16 метра, вес — 25 килограммов. Предельная глубина погружения аппарата составляет 50 метров, максимальная скорость подводного хода — 5,4 километра в час, дальность действия — 15 километров.

В задачи разрабатываемого беспилотника «Суррогат» входит имитация атомной и неатомной подводных лодок, а также картографирование местности и разведка. Аппарат получил модульную конструкцию и оснащен литий-ионной батареей. Водоизмещение Суррогата составит около 40 тонн, дальность плавания — около 600 миль при скорости 5 узлов, максимальная скорость — свыше 24 узлов, предельная глубина погружения — 600 метров.

Также в России для освоения арктического шельфа разрабатывается комплекс «Арктика», а для участия в непродолжительных и близких миссиях создается несколько микророботов.

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