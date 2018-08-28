В России ответили на критику «Арматы»

Перспективный российский танк Т-14 «Армата» нельзя сравнивать с другими боевыми машинами, заявил еженедельнику «Звезда» полковник в отставке Михаил Тимошенко.

«Надо понимать, что сравнивать "Армату" с тем же Т-72 совершенно неправильно, более того непрофессионально. Т-14 — это танк нового поколения, его применение на поле боя будет существенно отличаться от всего того, что мы видели ранее», — сказал военный эксперт.

По его словам, «ни одна из промышленно развитых стран мира пока не смогла полноценно реализовать концепцию танка с необитаемой башней», а критика российской техники западными странами объясняется завистью.

Таким образом Тимошенко отреагировал на позицию аналитика Дейва Маджумдара, который на страницах The National Interest заявил, что с появлением Т-14 «Армата» в российской армии «принципиально ничего не изменилось», поскольку все еще модернизируются танки Т-72.

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В августе 2018 года американский эксперт Джозеф Тревитик на страницах The Drive написал, что технологии, использованные при разработке танка Т-14 «Армата», окажутся полезными при создании другой боевой машины, а в настоящее время Россия, отказавшись от массового оснащения новой техникой, максимально использует вооружение бывшего СССР.

К 2021 году Минобороны России запланировало получить 132 танка Т-14 и боевых машин пехоты Т-15, созданных на базе универсальной гусеничной платформы «Армата».

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