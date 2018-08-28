Су-57 свяжут с землей

Государственные испытания нового наземного комплекса воздушной связи, предназначенного для высокоскоростного обмена информацией с самолетами фронтовой авиации, включая истребитель пятого поколения Су-57, завершаются в России, сообщили РИА Новости в холдинге «Росэлектроника».

«Предприятием (НПП "Полет" — прим. «Лента.ру») разработан и серийно изготавливается наземный комплекс воздушной связи для дальней авиации, которым оснащены узлы связи ВКС России. В настоящее время заканчиваются государственные испытания наземного комплекса воздушной связи для фронтовой авиации», — сказали в компании.

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Испытания в составе истребителя, помимо наземного комплекса, проходит также бортовая система связи нового поколения С-111. «Архитектура и реализация комплекса связи самолета Су-57 существенно отличаются от комплексов связи предыдущего поколения. В новый комплекс внедрена новейшая техника высокоскоростной передачи информации, применены новые сетевые решения. При этом комплекс глубоко интегрирован с другими радиоэлектронными системами Су-57, совместно реализуя дополнительные функции и возможности», — пояснили в холдинге.

Наземный комплекс воздушной связи применяется для взаимодействия с самолетами фронтовой авиации и летательными аппаратами других типов. Так, например, истребители Су-35 с землей связывает комплекс НКВС-27. Система обладает функционалом командного пункта, осуществляет автоматизированное доведение команд управления, ретрансляцию команд вышестоящих звеньев управления, контроль и регистрацию процессов выполнения полетных заданий. НКВС-27 обеспечивает многоканальную речевую связь и обмен данными с летательными аппаратами во всех режимах их боевого применения на расстоянии до 1,5 тысячи километров.

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