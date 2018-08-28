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Раскрыта миссия первого Ту-22М3М

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Ту-22М3М

Первые машины Ту-22М3М поступят в учебный центр дальней авиации в Рязани, где будут использоваться для тренировки военных летчиков со всей России. Новая система подготовки позволит оперативно перевооружать на обновленные бомбардировщики-ракетоносцы сразу несколько авиационных полков, пишут «Известия».

Издание отмечает, что, вопреки сложившейся практике, по решению руководства ВКС новейшие образцы техники не сразу пойдут в войска. После того как экипажи со всей страны пройдут обучение в Рязани, они вернутся в свои полки и будут готовы принять новую технику.

Раньше командование назначало так называемый лидерный полк, который полностью перевооружался и переучивался на новые образцы техники, а остальные подолгу ждали своей очереди. Теперь на авиабазах будут служить офицеры, прошедшие подготовку в учебном центре и готовые поднять в воздух Ту-22М3М, как только он придет в их полк.

Курс переподготовки пилота занимает примерно два-три месяца. Точная дата передачи техники военным будет определена после окончания испытаний, которые пока продолжаются.

Инструкторы учебного центра уже начали осваивать новую технику во взаимодействии с представителями производителя. «Они ездят на завод, изучают инструкции по применению этого летательного аппарата. Чтобы самолет поставить в полк, надо иметь там инструкторов и подготовленных летчиков. А в Рязани есть вся необходимая учебно-материальная база. Сначала там подготовят инструкторов, разработают методические материалы, а затем будут готовить пилотов со всей страны для боевой работы», — сказал заслуженный летчик-испытатель, Герой России, полковник Игорь Маликов.

Дальний многорежимный бомбардировщик-ракетоносец Ту-22М3, предназначенный для поражения наземных и морских целей с больших, средних и малых высот, принят на вооружение в 1989 году. Всего выпущено 268 самолетов данной модификации. Бомбардировщики Ту-22М3 участвовали в нанесении авиаударов по террористам в Сирии.

До уровня Ту-22М3М планируется модернизировать около 30 самолетов Ту-22М3. Обновленные машины получат современное бортовое радиоэлектронное оборудование и вооружение. В перспективе Ту-22М3М оснастят гиперзвуковыми ракетами авиационного комплекса «Кинжал», дальность применения которого в составе ракетоносца-бомбардировщика оценивается в три тысячи километров.

Выкатка российского ракетоносца-бомбардировщика Ту-22М3М на Казанском авиастроительном заводе состоялась 16 августа 2018 года.

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