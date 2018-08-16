Ту-22М3М попал на видео

Выкатка российского ракетоносца-бомбардировщика Ту-22М3М, состоявшаяся на Казанском авиастроительном заводе, попала на видео. Соответствующий ролик телеканал «Россия 24» выложил на YouTube.

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Ранее 16 августа сообщалось, что после презентации Ту-22МЗМ будет передан на этап наземных и летных испытаний. По словам командующего дальней авиацией Сергея Кобылаша, модернизированный бомбардировщик обладает искусственным интеллектом.

До уровня Ту-22М3М планируется модернизировать около 30 самолетов Ту-22М3. Обновленные машины получат современное бортовое радиоэлектронное оборудование и вооружение. В перспективе Ту-22М3М оснастят гиперзвуковыми ракетами авиационного комплекса «Кинжал», дальность применения которого в составе ракетоносца-бомбардировщика оценивается в три тысячи километров.

В июне этого года капитан первого ранга Константин Сивков заявил, что Ту-22М3, оснащенный тремя крылатыми ракетами Х-32, способен поразить любой американский авианосец.

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