Названа главная проблема Пентагона

Крупнейшей проблемой вооруженных сил США являются не Россия и Китай, а чрезмерная зависимость от высоких технологий и распространенность американских военных на планете, пишет на страницах The National Interest подполковник армии США в отставке Дэниэл Дэвис.

По его словам, если сейчас кто-то из противников США вдруг воспользуется космическими вооружениями для уничтожения американских навигационных и разведывательных спутников, то страна не сможет оперативно ответить и тем самым утратит существенную долю своего военного потенциала.

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Дэвис считает, что США должны прекратить использовать военную силу или угрожать ее применением для того, чтобы вынуждать конкурентов и противников соглашаться на все требования, потому что это побуждает тех форсировать исследования и разработку мер противодействия.

Дэвис подчеркивает, что США должны изменить свой внешнеполитический курс, начав сворачивать текущие операции по всему миру. При этом сохранение настоящего положения дел, по мнению подполковника, продолжит подрывать армию США и в будущем приведет к полноценному военному поражению.

В июне президент Академии геополитических проблем, доктор военных наук Константин Сивков заявил, что американская боевая техника, зависящая от информационной радиоэлектронной инфраструктуры, уязвима для средств радиоэлектронной борьбы.

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