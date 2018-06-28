В России нашли способ победить США

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Американская боевая техника, зависящая от информационной радиоэлектронной инфраструктуры, уязвима для средств радиоэлектронной борьбы, сообщили RT российские военные эксперты.

«Американская боевая техника очень серьезно привязана к информационной радиоэлектронной инфраструктуре, вывод из строя которой нивелирует ее боевые качества», — считает президент Академии геополитических проблем, доктор военных наук Константин Сивков.

По его мнению, российские системы вооружения в меньшей степени зависят от подобных средств. С ним согласен эксперт журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков, отметивший, что Россия «развила средства радиоэлектронной борьбы, которые могут подавлять сигналы от различных устройств связи и навигации».

«Например, GPS — это система глобальной навигации, которой пользуются комплексы высокоточного оружия, авиация и наземные войска, которые оказываются на незнакомой местности. Если же приборы, которые отвечают за это, будут выведены из строя, то войска просто не смогут выполнить свою задачу эффективно», — подчеркнул специалист.

Преимущество российских средств радиоэлектронной борьбы перед американскими ранее неоднократно отмечалось западными экспертами. По мнению аналитика Самуэля Бендетта из американского Центра военно-морского анализа, российские системы представляет собой «зрелую технологию, которая продолжает развиваться после распада Советского Союза».

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