Вид изнутри американской «Стратосферной крепости» показали на видео

Вид из кабины американского тяжелого стратегического бомбардировщика B-52 Stratofortress («Стратосферная крепость»), вылетающего с авиабазы ВВС США Андерсен на острове Гуам в Тихом океане, показали в ролике. Соответствующее видео выложено на YouTube-канале Air Force Magazine.

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В августе B-52 Stratofortress был назван наилучшим кандидатом (среди имеющихся в распоряжении ВВС США самолетов) в качестве основного носителя разрабатываемого американского гиперзвукового оружия.

В 1952-1962 годы произведено 744 единиц Boeing B-52 Stratofortress. В декабре 2017 года ВВС США обнародовали планы по модернизации этих самолетов, которые должны прослужить до 2050-го. Для этого машины должны, помимо всего прочего, получить новые двигатели, которые на 40 процентов улучшат топливную эффективность.

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