Российский самолет-амфибия получит украинские двигатели

Таганрогский авиационный научно-технический комплекс имени Бериева (ТАНТК), производящий самолет-амфибию Бе-200, предложит заказчикам две версии воздушного судна. Одна из них получит российско-французские двигатели SaM146, тогда как на вторую будут установлены украинские Д-436ТП. Соответствующее заявление гендиректора предприятия Юрия Грудинина приводит РИА Новости.

По его словам, эксплуатанты смогут выбирать конфигурацию самолета-амфибии. «Бе-200 будет предложен в двух версиях, с двумя силовыми установками — SaM146 и Д-436», — сказал глава ТАНТК на конференции в рамках «Гидроавиасалона-2018».

Грудинин также отметил, что предприятие рассматривает возможность оснащения Бе-200 модернизированным двигателем Д436-148. «Наше сотрудничество с "Мотор Сич" продолжается», — добавил гендиректор.

Многоцелевой самолет-амфибия Бе-200 предназначен для пожаротушения, помощи в районах чрезвычайных бедствий, поиска и спасения на воде, санитарных и грузовых перевозок.

Двигатели Д-436, производимые запорожским заводом «Мотор Сич», устанавливаются на пассажирский самолет Ан-148 и самолет-амфибию Бе-200. 19 февраля 2018 года замглавы Минпромторга Олег Бочаров в ходе круглого стола в Госдуме заявил, что украинские власти запретили поставлять в Россию данные силовые агрегаты.

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В мае 2015-го Верховная Рада Украины денонсировала соглашение с Россией о сотрудничестве в военной сфере. В этом же месяце украинское правительство заявило о расторжении договора о военно-техническом сотрудничестве с Москвой.

Двигатели SaM146 производятся компанией PowerJet, являющейся совместным предприятием российского НПО «Сатурн» и французской Snecma. Данные силовые агрегаты устанавливаются на российский ближнемагистральный пассажирский самолет Sukhoi Superjet 100.

Ремоторизацию Бе-200 с Д-436ТП на SaM146 планируется завершить к концу 2020 года.

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