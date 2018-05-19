Названы сроки замены украинского двигателя на российском самолете-амфибии

Таганрогский авиационный научно-технический комплекс имени Бериева (ТАНТК), производящий самолеты-амфибии Бе-200, в 2020 году поставит на самолет первый двигатель российско-французского производства SaM146 взамен украинскому двигателю Д-436, сообщает ТАСС.

«Процесс уже запущен (перехода с двигателя украинского производства Д-436 на двигатель российско-французского производства SaM146 — прим. «Ленты.ру»). Мы работаем вместе с ОДК (Объединенная двигателестроительная корпорация — прим. «Ленты.ру») над реализацией этого проекта», — сказал генеральный директор — генеральный конструктор ТАНТК Юрий Грудинин.

Двигатели Д-436, производимые запорожским заводом «Мотор Сич», устанавливаются на пассажирский самолет Ан-148 и самолет-амфибию Бе-200. 19 февраля 20218 года замглавы Минпромторга Олег Бочаров в ходе круглого стола в Госдуме заявил, что украинские власти запретили поставлять в Россию данные силовые агрегаты.

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В мае 2015-го Верховная Рада Украины денонсировала соглашение с Россией о сотрудничестве в военной сфере. В этом же месяце украинское правительство заявило о расторжении договора с Москвой о военно-техническом сотрудничестве.

Двигатели SaM146 производятся компанией PowerJet, являющейся совместным предприятием российского НПО «Сатурн» и французской Snecma. Данные силовые агрегаты устанавливаются на российский ближнемагистральный пассажирский самолет Sukhoi Superjet 100.

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