Россия догнала Украину в технологии морских двигателей

«ОДК-Сатурн» завершило госиспытания и наладило производство газотурбинных морских двигателей, ранее покупавшихся у украинской стороны. Об этом рассказал заместитель министра обороны России Юрий Борисов, прибывший на рыбинское предприятие, сообщают РИА Новости.

«Мы пристально смотрим за освоением производства газотурбинных двигателей, в том числе для кораблей типа фрегат, а сегодня, слава Богу, мероприятия, начатые в 2014 году, завершены проведением госиспытаний и присвоением литеры газотурбинным силовым установкам, и мы сегодня практически ушли от зависимости от Украины по этим критически важным позициям», — сказал военный.

Он отметил, что на предприятии «полностью решен вопрос создания и дальнейшей модернизации морских двигателей», а «то уникальное стендовое оборудование, которое здесь установлено, прослужит еще не один десяток лет». «Поэтому я считаю, что вопрос газотурбинных установок для флота окончательно закрыт и мы можем себя чувствовать абсолютно спокойно в этом плане», — заключил Борисов.

Борисов отметил, что вторая тройка фрегатов проекта 11356 получит российские двигатели, а будущее кораблей решит флот.

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Шесть фрегатов проекта 11356 были заказаны Минобороны России по двум контрактам, заключенным в 2010-2011 годах на общую сумму 80 миллиардов рублей. Проект подразумевал использование газотурбинных силовых установок производства украинского предприятия «Зоря-Машпроект».

Первые три корабля получили двигатели в срок. В данный момент «Адмирал Григорович» и «Адмирал Эссен» переданы флоту, подписан акт о передаче ВМФ «Адмирала Макарова». Двигатели для второй тройки («Адмирал Истомин», «Адмирал Бутаков», «Адмирал Корнилов») были изготовлены, однако Украина отказалась передавать их России.

С 2014 по 2017 год на мощностях «Сатурна» проводились опытно-конструкторские работы по трем морским силовым установкам: «М90ФР» (мощностью 27 500 лошадиных сил), «Агрегат-ДКВП» (мощностью 10 000 лошадиных сил) и «М70ФРУ-Р».

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