В Венгрии начали отключать вывески и зарядные станции для электромобилей

РИА Новости: В Венгрии из-за энергокризиса начали массово отключать светящиеся вывески

В Венгрии на фоне энергокризиса начали массово отключать светящиеся вывески и принимать другие меры для экономии электричества. Об этом со ссылкой на заявления местных компаний сообщает РИА Новости.

На фоне экстремальной жары в Европе обмелел Дунай, что создало проблемы в целом ряде государств, по которому эта река протекает. В частности, в Венгрии зашла речь об остановке работы АЭС «Пакш», обеспечивающей половину необходимого стране электричества. Станции дунайская вода необходима для охлаждения реакторов. Ночью во вторник уровень воды в Дунае приблизился к отметке, при которой «Пакш» пришлось бы полностью остановить, но к утру вода поднялась на полтора сантиметра, что пока позволило продолжить безопасную работу последней действующей турбины АЭС.

На фоне этого Будапешт призвал население и предприятия сократить потребление электроэнергии и увеличил ее импорт из соседних государств. Местный бизнес тем временем снижает яркость освещения в залах, отключает автоматы с охлажденными напитками, зарядные станции для электромобилей и другую инфраструктуру. Также, по данным агентства, некоторые магазины повысили температуру кондиционирования в помещениях, а предприятия делают паузы в производстве для снижения энергопотребления.