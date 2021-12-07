Военным передали улучшенную суперпушку «Малка»

Завод «Уралтрансмаш» передал первую партию модернизированных самоходных пушек 2С7М «Малка» Министерству обороны России. Военные получили машины с новым оборудованием связи и приборами наблюдения. Об этом сообщает концерн «Уралвагонзавод».

«В изделии произведена замена коробок передач, механизмов распределения и агрегатов энергообеспечения, обновлены приборы наблюдения, а также аппаратура внутренней связи и радиостанция», — говорится в сообщении.

В основе улучшенной суперпушки лежит советское орудие 2С7 «Пион». Машина с пушкой калибра 203 миллиметра остается одной из самых мощных артиллерийских установок. «Малка» предназначена для уничтожения объектов противника за линией фронта.

В ноябре польское издание Defence24 оценило использование крупнокалиберной артиллерии российскими войсками. В публикации отметили, что применение тяжелых самоходных минометов 2С4 «Тюльпан» и самоходных орудий 2С7М «Малка» говорит о прагматичности российских военных.

В сентябре неназванный источник Defence Blog сообщил, что в ходе учений «Запад-2021» российские войска отрабатывали возможность нанесения ядерного удара. Источник издания отметил, что на учениях использовали пушки 2С7М «Малка», которые могут использовать ядерные боеприпасы.