Россия создаст гусеничный миномет для Арктики

В России создадут гусеничный миномет для Арктики на шасси двухзвенных вездеходов

Минобороны России ведет опытно-конструкторские работы по созданию гусеничного миномета на снегоболотоходном шасси, приспособленном для ландшафта Арктики. В основу машины ляжет двухзвенный транспортер ДТ-БТР, сообщает ТАСС со ссылкой на члена Военно-промышленной комиссии Российской Федерации Михаила Осыко.

В разработке самоходного миномета учитывается опыт создания бронетранспортера ДТ-БТР и ремонтно-эвакуационной гусеничной двухзвенной машины РЭМ-ГД. В основе этих машин лежит модернизированное шасси вездехода ДТ-10ПМ.

Также Минобороны России ведет опытно-конструкторские работы по созданию специальных военных машин для Арктики. По словам Осыко, речь идет о пунктах управления и машинах связи, приспособленных для арктических условий. Перспективные машины могут получить шасси двухзвенных вездеходов ДТ-10 и ДТ-30.

Вездеходы машиностроительной компании «Витязь» ДТ-10 и ДТ-30 предназначены для транспортировки в сложных климатических условиях. Двухзвенная конструкция и широкие гусеницы позволяют вездеходам преодолевать сложное бездорожье, снежную целину и болотистую местность. Машины могут действовать при температуре окружающего воздуха от минус 50 до плюс 50 градусов Цельсия. На основе вездеходов разработано семейство военной техники для оснащения арктических бригад Вооруженных сил РФ. Так, в ноябре 2019 года на боевое дежурство заступили зенитно-ракетные комплексы «Тор-М2ДТ».