Испытания «Тор-М2ДТ» показали на видео

На полигоне Капустин Яр (Астраханская область) прошли первые стыковочные боевые стрельбы зенитного ракетного комплекса (ЗРК) «Тор-М2ДТ» по маневрирующим скоростным воздушным мишеням условного противника. Соответствующее видео опубликовала «Звезда».

Телеканал сообщает, что стрельба велась в условиях активных радиопомех, а в ходе учений подразделения противовоздушной обороны (ПВО) соединения Северного флота (СФ) были уничтожены все мишени, запускаемые с разных направлений и летящие на минимальных и максимальных высотах.

Материалы по теме Россия выбыла из пятерки лидеров по расходам на оборону Наибольшие военные траты пришлись на США и Китай

В феврале 2018 года в сети появилось видео испытаний арктических зенитных ракетных комплексов «Тор-М2ДТ». Тогда тесты проводились для оценки точности наведения ракет по двум целям при стрельбе очередью.

«Тор-М2ДТ» — арктический вариант ЗРК на базе двухзвенного гусеничного транспортера ДТ-30. Впервые представлен в мае 2017 года.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!