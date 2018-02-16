Испытания арктического «Тора» показали на видео

В сети появилось видео испытаний арктических зенитных ракетных комплексов «Тор-М2ДТ». Кадры опубликованы на YouTube-канале RT.

Как сообщали 15 февраля в Минобороны России, тесты прошли на полигоне Капустин Яр в Астраханской области. Испытания, как передавало РИА Новости, проводились для оценки точности наведения ракет по двум целям при стрельбе очередью.

«Тор-М2ДТ» — арктический вариант ЗРК с боевой машиной на базе двухзвенного гусеничного транспортера ДТ-30. Впервые был представлен на Параде Победы на Красной площади в 2017 году.

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