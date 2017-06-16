Поставки транспортно-заряжающей машины для арктического «Тора» начнутся летом

Холдинг «Технодинамика», входящий в состав госкорпорации «Ростех», завершает испытания новой транспортно-заряжающей машины (ТЗМ), продолжавшиеся около трех месяцев. Поставки машины начнутся летом 2017 года. Об этом, как передает корреспондент «Ленты.ру», сообщил генеральный директор компании Игорь Насенков на коллегии предприятия в Сочи.

«На текущий момент завершаются квалификационные испытания транспортно-заряжающей машины, которые заняли около трех месяцев. Начало отгрузки продукции ожидается уже этим летом», — сказал Насенков.

Насенков также отметил, что холдинг планирует досрочно исполнить гособоронзаказ 2017 года. «Исполнение программы ГОЗ 2017 года идет в соответствии со сроками, установленными в контрактах. Планируется досрочное исполнение обязательств в рамках данной программы и досрочная сдача ряда изделий к октябрю 2017 года», — сказал он.

Зимой 2017 года холдинг «Технодинамика» изготовил опытный образец ТЗМ для зенитного ракетного комплекса «Тор-М2ДТ» (арктический вариант известного ЗРК войсковой ПВО «Тор-М2»). Новый ЗРК был продемонстрирован публике на Параде Победы 9 мая 2017 года.

Зенитный ракетный комплекс малой дальности 9К331МДТ «Тор-М2ДТ» разработан в 2016 году. Представляет собой версию стандартного армейского комплекса «Тор-М2», размещенную на двухзвенном транспортере повышенной проходимости ДТ-30ПМ.