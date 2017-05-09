Военный эксперт прокомментировал демонстрацию техники на Параде Победы

Главный редактор журнала «Арсенал Отечества» полковник запаса Виктор Мураховский прокомментировал для «Ленты.ру» демонстрацию военной техники на Параде Победы в Москве 9 мая 2017 года. На Красной площади впервые появился модернизированный образец танка Т-72Б3 и новейшие системы ПВО для арктических войск.

«Принципиальных новинок, ранее не демонстрировавшихся, было три. Это арктические модификации зенитных ракетных систем "Тор" и "Панцирь" и модернизированный танк Т-72Б3 образца 2016 года с усиленным бронированием и новым двигателем. Также были показаны перспективные платформы, проходящие испытания, — танки Т-14 "Армата", БМП Б-11 "Курганец-25", колесные БТР "Бумеранг", артиллерийский комплекс "Коалиция"», — отметил Мураховский.

«Если говорить о модернизированном Т-72, то основные отличия у него внутри. В первую очередь это усовершенствованный двигатель мощностью 1130 лошадиных сил, аналогичный тому, что ставится сейчас на танк Т-90. Подвижность машины с ним возросла очень значительно. Внешние отличия — новые элементы динамической защиты, противокумулятивные экраны», — добавил эксперт.

Мураховский также отметил, что в параде принимают участие лишь выборочные образцы из общей номенклатуры боевой и вспомогательной техники. «Если бы решили продемонстрировать весь набор техники — связи, тыла, инженерной, и так далее и тому подобное, даже по четыре-шесть образцов, то такое прохождение заняло бы весь день», — отметил собеседник редакции.

Традиционный Парад Победы прошел в Москве 9 мая 2017 года. По причине плохой погоды воздушная часть парада была отменена, подготовленная для него авиатехника вернулась на аэродромы базирования.