На Параде Победы в Москве покажут комплексы ПВО в арктическом исполнении

На Параде Победы в Москве будет впервые показана военная техника в арктическом исполнении. Об этом, как передает ТАСС, заявил главнокомандующий Сухопутными войсками генерал-полковник Олег Салюков.

«Широкая общественность впервые увидит технику противовоздушной обороны — зенитный ракетный комплекс "Тор-М2ДТ" и зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-СА", машины обеспечения», — сказал Салюков во время первой тренировки парадных расчетов в Алабино.

Кроме того, как заметил Салюков, в этом году на Красной площади покажут модернизированную версию танков Т-72Б3.

Зенитный ракетный комплекс малой дальности 9К331МДТ «Тор-М2ДТ» разработан в 2016 году. Представляет собой версию стандартного армейского комплекса «Тор-М2», размещенную на двухзвенном транспортере повышенной проходимости ДТ-30ПМ.

Согласно открытой информации о госзакупках, испытания прототипа должны завершиться к 30 мая 2017 года, а доработка рабочей конструкторской документации с присвоением литеры О1 (полностью готовый опытный образец) — к декабрю 2017-го.

Зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-СА» — адаптированная версия комплекса «Панцирь-С». Работы по созданию техники велись с учетом опыта эксплуатации стандартных «Панцирей-С», развернутых в конце 2014 года на архипелаге Новосибирских островов.