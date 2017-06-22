Завод-изготовитель ЗРК «Тор» поставил исторический рекорд производства

Ижевский электромеханический завод «Купол» произвел и поставил в 2016 году рекордное количество продукции за все время существования предприятия. Об этом Интерфаксу рассказал генеральный директор «Купола» Фанил Зиятдинов.

«В прошлом году мы вышли на докризисные объемы производства. Не только на докризисные объемы производства, но и превзошли их. В прошлом году мы отгрузили продукции больше, чем когда бы то ни было», – цитирует Зиятдинова агенство.

По словам гендиректора завода, в настоящее время мощности предприятия загружены практически на 100 процентов, при этом 95 процентов объемов производства составляет оборонная продукция.

В начале июня 2017 года сообщалось, что выручка «Купола» за 2016 год составила 33,17 миллиарда рублей, что на 72,9 процента выше показателя 2015 года.

«Купол» входит в состав концерна ВКО «Алмаз-Антей». Основан в 1957 году. Ведет выпуск зенитных ракетных комплексов семейства «Тор», модернизацию комплексов «Оса-АКМ», а также выпускает бортовую аппаратуру зенитных ракет. Гражданский сегмент производства включает теплообменное оборудование, оборудование для нефтегазовой и атомной промышленности, для ликеро-водочного производства, а также нанокомпозиты и особо чистые материалы.